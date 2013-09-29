В 25 сезоне 13 серии сериала «Симпсоны» у Боба появляется работа, связанная с ГМО. Благодаря научным исследованиям бывший преступник получает докторскую степень. Между заклятым врагом Барта и его сестрой Лизой завязывается крепкая дружба.
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