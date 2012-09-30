В 24 сезоне 5 серии сериала «Симпсоны» выясняется, что приятель Гомера по игре в боулинг Дэн Гиллик работает на мафию. Между тем Лиза Симпсон решает разнообразить свой скудный вегетарианский рацион отвратительными ингредиентами.
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