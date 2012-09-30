В 24 сезоне 22 серии сериала «Симпсоны» супруги отмечают годовщину свадьбы. В момент покупки праздничного пирожного Мардж знакомится с Беном, который разделяет ее любовь к британским телесериалам. Гомер преподносит жене необычный подарок.
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