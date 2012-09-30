В 24 сезоне 21 серии сериала «Симпсоны» друзьям Карлу, Ленни, Мо и Гомеру удается выиграть в лотерею. Но один из членов компании крадет приз и улетает в Исландию. Чтобы вернуть деньги, уроженцы Спрингфилда отправляются в путешествие.
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