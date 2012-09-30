В 24 сезоне 12 серии сериала «Симпсоны» в Спрингфилд приезжает первая настоящая любовь Барта. В рамках флэшбека между сыном Гомера и Мэри завязались серьезные романтические отношения. Что послужило причиной для расставания?
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