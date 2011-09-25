Абсолютно весёлая вещь, которую Барт больше никогда не сделает
Сезон 23 / Серия 1929 апреля 2012
Шпион, который меня обучил
Сезон 23 / Серия 206 мая 2012
Нед и Эдна вместе
Сезон 23 / Серия 2113 мая 2012
Лиза и Гага
Сезон 23 / Серия 2220 мая 2012
О чем cерия
В 23 сезоне 12 серии сериала «Симпсоны» между школьными друзьями Бартом и Милхаусом происходит конфликт. Пока одноклассники ищут путь к примирению, барная тряпка таверны «У Мо» делится со зрителями своей удивительной историей.
Related video
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
Авторизация по e-mail