В 22 сезоне 3 серии сериала «Симпсоны» пародируется голливудская драма «Человек, который изменил все». Лиза получает место тренера в команде по бейсболу. Барт использует для выигрыша статистический анализ, но в итоге его исключают из коллектива.
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