В 22 сезоне 21 серии сериала «Симпсоны» в руках у семейки оказываются ключи от любых помещений Спрингфилда. Пока отец совершает поездку на дирижабле, Лиза проникает в секретную комнату, расположенную в подвале начальной школы.
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