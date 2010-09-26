В 22 сезоне 19 серии сериала «Симпсоны» одинокая Сельма начинает питать любовные чувства к Жирному Тони. Вскоре после этого пара объявляет о свадьбе. Желая найти с Симпсонами общий язык, мафиози приглашает семью в свой роскошный загородный дом.
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