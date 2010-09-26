В 22 сезоне 17 серии сериала «Симпсоны» происходит очередной приступ агрессии Гомера по отношению к Барту. Шокированная Мардж направляет мужа к психотерапевту. Специалист перевоспитывает несносного папашу при помощи неоднозначных методов.
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