В 22 сезоне 14 серии сериала «Симпсоны» домой к семье приходит незнакомец, который предлагает снять о персонаже Папазол, которого придумал Барт, высокобюджетный фильм. Кинолента становится хитом и попадает в основной конкурс крупного фестиваля.
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