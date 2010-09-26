В 22 сезоне 12 серии сериала «Симпсоны» жажда стать хорошим отцом оборачивается для Гомера новыми неприятностями. Он копирует модель поведения родителей из допотопного телешоу, применяя их методы воспитания на практике.
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