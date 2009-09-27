В 21 сезоне 9 серии сериала «Симпсоны» к Эйбу приходит неожиданная популярность. Местный журналист публикует о жизни старика большие заметки, из-за чего Гомер начинает испытывать ревность. Барт и Лиза приглядывают за искусственной овечкой Ларри.
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