В 21 сезоне 23 серии сериала «Симпсоны» у бармена таверны обнаруживается талант к судейству. Резкость и умение вовремя подбирать нужные слова позволяют Мо занять место в комиссии по отбору на популярном телевизионном реалити-шоу.
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