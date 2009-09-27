В 21 сезоне 21 серии сериала «Симпсоны» трое мужей из Спрингфилда получают разоблачающее письмо от Мо. Предполагается, что одна из их жен неверна. Происходящее заставляет Гомера и его друзей вспомнить о проблемах в семейной жизни.
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