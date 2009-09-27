В 21 сезоне 20 серии сериала «Симпсоны» из-за событий на спрингфилдском вокзале по всему городу устанавливаются камеры видеонаблюдения. Лиза сталкивается со стереотипным отношением к блондинкам и перекрашивает волосы в черный цвет.
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