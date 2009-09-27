В 21 сезоне 19 серии сериала «Симпсоны» хозяин дома находит новый способ получения бесплатной электроэнергии. В Спрингфилде начинается серьезный шторм, из-за которого гигантского кита выбрасывает на берег. Лиза пытается ему помочь.
Related video
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
Авторизация по e-mail