В 21 сезоне 16 серии сериала «Симпсоны» недопустимое поведение соседей вынуждает Фландерса отправить их в паломничество на территорию Иерусалима. В результате солнечного удара Гомер начинает считать себя новым мессией.
Related video
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
Авторизация по e-mail