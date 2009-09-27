В 21 сезоне 13 серии сериала «Симпсоны» в школе Лизе задают рассказать увлекательную историю о своем далеком предке. Изучая семейное древо, девочка узнает об Элизе Симпсон, которая помогла рабу Вирджилу обрести свободу.
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