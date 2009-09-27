В 21 сезоне 12 серии сериала «Симпсоны» супруги увлекаются игрой в керлинг, достигая в спортивной дисциплине грандиозных успехов. Это приводит к включению Гомера и Мардж в олимпийскую сборную. Впереди семью ждет путешествие в Ванкувер.
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