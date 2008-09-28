В 20 сезоне 7 серии сериала «Симпсоны» в городе появляется мальчик из Иордании, который становится новым лучшим другом Барта. Гомер уверен, что мусульманин готовит заговор против США. Но окружающие не желают верить в теорию Симпсона.
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