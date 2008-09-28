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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 20 Серия 6

Симпсоны 1989 6 серия 20 сезон

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Все серии 20 сезона «Симпсоны»
Секс, торты и глупости
Сезон 20 / Серия 1 28 сентября 2008
Потерянный мобильник
Сезон 20 / Серия 2 5 октября 2008
Дважды две малчишечьи проблемы
Сезон 20 / Серия 3 19 октября 2008
Дом ужасов 19
Сезон 20 / Серия 4 2 ноября 2008
Опасные кривые
Сезон 20 / Серия 5 9 ноября 2008
Гомер и Лиза обмениваются любезностями
Сезон 20 / Серия 6 16 ноября 2008
Майподы и динамит
Сезон 20 / Серия 7 30 ноября 2008
Бёрнс и пчёлы
Сезон 20 / Серия 8 7 декабря 2008
Лиза — королева драмы
Сезон 20 / Серия 9 25 января 2009
Забери мою жизнь, пожалуйста
Сезон 20 / Серия 10 15 февраля 2009
Как был пройден тест
Сезон 20 / Серия 11 1 марта 2009
Больше никаких кредитов
Сезон 20 / Серия 12 8 марта 2009
Прощай Мэгги, прощай
Сезон 20 / Серия 13 15 марта 2009
Во имя дедушки
Сезон 20 / Серия 14 22 марта 2009
Свадебная катастрофа
Сезон 20 / Серия 15 29 марта 2009
Ини Тини Майя Мо
Сезон 20 / Серия 16 5 апреля 2009
Хороший, грустный и обдолбанный
Сезон 20 / Серия 17 19 апреля 2009
Папа знает хуже
Сезон 20 / Серия 18 26 апреля 2009
Вэверли Хиллз 9021-Д’оу
Сезон 20 / Серия 19 3 мая 2009
Четыре великие женщины и маникюр
Сезон 20 / Серия 20 10 мая 2009
Прибытие в Гомерику
Сезон 20 / Серия 21 17 мая 2009
О чем cерия

В 20 сезоне 6 серии сериала «Симпсоны» у дочки Гомера обнаруживается талант к разгадыванию кроссвордов. Тем временем ее отец промышляет нелегальными ставками. Это оборачивается для родственников очередным конфликтом.

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