В 20 сезоне 14 серии сериала «Симпсоны» отец и дедушка проводят выходные вместе. Желая загладить вину перед Эйбом, Гомер везет его в ирландский городок Данкилдерри. Здесь располагается бар, приглянувшийся старику в годы молодости.
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