Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 2 Серия 5

Симпсоны 1989 5 серия 2 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Симпсоны»
Барт получает двойку
Сезон 2 / Серия 1 11 октября 1990
Симпсон и Далила
Сезон 2 / Серия 2 18 октября 1990
Дом ужасов
Сезон 2 / Серия 3 25 октября 1990
Две машины в каждом гараже и три глаза у каждой рыбы
Сезон 2 / Серия 4 1 ноября 1990
Танцующий Гомер
Сезон 2 / Серия 5 8 ноября 1990
Игра до победного конца
Сезон 2 / Серия 6 15 ноября 1990
Барт против Дня благодарения
Сезон 2 / Серия 7 22 ноября 1990
Барт – сорвиголова
Сезон 2 / Серия 8 6 декабря 1990
Щекотка и Царапка и Мардж
Сезон 2 / Серия 9 20 декабря 1990
Барта сбивает машина
Сезон 2 / Серия 10 10 января 1991
Одна рыба, две рыбы, ядовитая рыба, голубая рыба
Сезон 2 / Серия 11 24 января 1991
Когда мы были молодыми
Сезон 2 / Серия 12 31 января 1991
Гомер против Лизы и восьмой заповеди
Сезон 2 / Серия 13 7 февраля 1991
Очаровашка директор
Сезон 2 / Серия 14 14 февраля 1991
О, брат, где же ты?
Сезон 2 / Серия 15 21 февраля 1991
Собака Барта получает двойку
Сезон 2 / Серия 16 7 марта 1991
Старые деньги
Сезон 2 / Серия 17 28 марта 1991
Сила искусства
Сезон 2 / Серия 18 11 апреля 1991
Заместитель учителя Лизы
Сезон 2 / Серия 19 25 апреля 1991
Война Симпсонов
Сезон 2 / Серия 20 2 мая 1991
Три мужчины и комикс
Сезон 2 / Серия 21 9 мая 1991
Кровная месть
Сезон 2 / Серия 22 11 июля 1991
О чем cерия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Симпсоны» всех работников атомной электростанции везут в столицу с целью посещения бейсбольного матча. Подбодрив местную команду «Изотопов» эксцентричным танцем, Гомер получает роль нового талисмана.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Related video
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
Приложение киноафиши