Во 2 сезоне 2 серии сериала «Симпсоны» в жизни Гомера происходят глобальные перемены. Все началось с участия в экспериментальном лечении по наращиванию волос. Получив пышную шевелюру, он обретает былую сексуальность и даже получает повышение.