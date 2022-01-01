Во 2 сезоне 19 серии сериала «Симпсоны» в классе Лизы работает новый учитель по фамилии Бергстром. Девочка влюбляется в умного и отзывчивого преподавателя с первого взгляда. Тем временем Барт баллотируется в старосты, конкурируя с Мартином.