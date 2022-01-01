Во 2 сезоне 14 серии сериала «Симпсоны» домой к семье заявляются сестры-близнецы Бувье. Чтобы избавиться от назойливых женщин, Гомер решает свести Сельму со Скиннером. Но в итоге директор влюбляется в Пэтти, лишь усугубляя ситуацию.