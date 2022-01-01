Во 2 сезоне 12 серии сериала «Симпсоны» в доме у семьи ломается телевизор. Не зная, чем занять детишек, Мардж решает поведать им историю знакомства с Гомером. Действие переносится в далекое прошлое, когда супруги были обычными подростками.