Во 2 сезоне 1 серии сериала «Симпсоны» школьная учительница Крабаппл решает проучить Барта. Она грозится оставить хулигана на второй год, если тот не сдаст экзамен. На помощь к двоечнику приходит местный «ботан» Мартин Принс.