В 19 сезоне 9 серии сериала «Симпсоны» пародируется культовый фильм с Джимом Керри. Проснувшись рано утром, Гомер теряет воспоминания о событиях прошлой ночи. Чтобы восстановить хронологию, он обращается за помощью к доктору Фринку.
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