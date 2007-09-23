В 19 сезоне 18 серии сериала «Симпсоны» завершаются документальные съемки режиссерского дебюта Лизы. Кинокартина попадает на фестиваль «Сандэнс», из-за чего Мардж и Гомер начинают испытывать стыд за собственное поведение в кадре.
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