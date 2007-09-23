В 19 сезоне 15 серии сериала «Симпсоны» мать предлагает Лизе заняться балетом. В творческом кружке отличница попадает под дурное влияние новых друзей. Гомер и Барт пытаются открыть собственный бизнес по производству вяленой говядины.
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