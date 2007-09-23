В 19 сезоне 14 серии сериала «Симпсоны» лишние килограммы побуждают Гомера сесть на диету. Пока никто не видит, он продолжает украдкой поедать сладости. Чтобы доказать это, Мардж нанимает репортеров. По вине Барта и Лизы погибает Мартин.
Related video
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
Авторизация по e-mail