В 17 сезоне 6 серии сериала «Симпсоны» празднование Дня отца завершается для семейства катастрофой. Желая вернуть утраченное доверие Лизы, непутевый Гомер решается на смелый поступок, после чего баллотируется на пост мера.
Related video
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали
Авторизация по e-mail