В 17 сезоне 5 серии сериала «Симпсоны» между сыном и матерью устанавливаются доверительные отношения. Из-за того, что Барт стал проводить с Мардж больше времени, в школе его начинают обзывать «маменькиным сынком».
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