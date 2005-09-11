В 17 сезоне 1 серии сериала «Симпсоны» в доме поселяется Жирный Тони, который организует в гостиной съемки порнографического фильма. Обидевшись на Гомера, Мардж переезжает на новое место жительства, где знакомится с защитником ламантинов Калебом.
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