В 16 сезоне 21 серии сериала «Симпсоны» очередная проделка оборачивается для Барта исключением. Хулигана переводят в католическую школу, где он заводит дружбу с отцом Тедом. Мардж обеспокоена религиозным фанатизмом сына.
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