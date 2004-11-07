В 16 сезоне 20 серии сериала «Симпсоны» магазин не приносит Фландерсу той прибыли, на которую он рассчитывал. Мардж советует соседу сдать одну из комнат постояльцам. В итоге под одной крышей с Недом поселяются две студентки из колледжа.