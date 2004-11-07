В 16 сезоне 13 серии сериала «Симпсоны» несчастный случай в гараже убеждает Мардж застраховать мужу жизнь. Вместо этого Гомер тратит все деньги на новый фургон, провоцируя очередную домашнюю ссору. После этого жена перестает с ним разговаривать.
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