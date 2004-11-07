В 16 сезоне 11 серии сериала «Симпсоны» экскурсия оборачивается для Лизы и Барта очередным конфликтом. На этот раз хулиганский поступок мальчика завершается тем, что ему запрещается приближаться к сестре ближе чем на 20 футов.