В 16 сезоне 11 серии сериала «Симпсоны» экскурсия оборачивается для Лизы и Барта очередным конфликтом. На этот раз хулиганский поступок мальчика завершается тем, что ему запрещается приближаться к сестре ближе чем на 20 футов.
Related video
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали
Авторизация по e-mail