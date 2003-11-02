В 15 сезоне 14 серии сериала «Симпсоны» семейка идет на показ нового фильма ужасов. Той же ночью детей посещают кошмары. Они уверены, что на чердаке кто-то есть. Как оказалось позднее, в доме действительно поселился посторонний человек.