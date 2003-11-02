В 15 сезоне 11 серии сериала «Симпсоны» детям в школе задают написать доклад. На помощь приходит Мардж, которая ведет Барта и Лизу в библиотеку. Нужных книг на полке не оказывается, так что мать зачитывает три истории самостоятельно.