В 14 сезоне 9 серии сериала «Симпсоны» происходит вооруженное нападение на Мардж. Несмотря на то, что преступнику удалось забрать лишь бусы, у жертвы развивается агорафобия. Сумеет ли Гомер помочь супруге преодолеть недуг?
Related video
«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
Авторизация по e-mail