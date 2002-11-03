В 14 сезоне 8 серии сериала «Симпсоны» день рождения Лизы завершается разочарованием. Отец вновь дарит подарок, который не приносит имениннице ни капли радости. Желая узнать дочь получше, Гомер нанимает частного сыщика.
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