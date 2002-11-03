В 14 сезоне 7 серии сериала «Симпсоны» взаимоотношения Крабаппл и Скиннера заходят в тупик. Женщине не нравится, что ее возлюбленный все свободное время проводит с матерью. За происходящим пристально наблюдает Барт, у которого рождается план.