В 14 сезоне 6 серии сериала «Симпсоны» на Гомера совершается вооруженное покушение. Чудом избежав смерти, он обращается в полицию. Вести расследование детективам помогает выпущенный на свободу психопат Сайдшоу Боб.
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