В 14 сезоне 21 серии сериала «Симпсоны» подростки Барт и Милхаус проникают в закрытый дом Фландерсов. За совершенный проступок мальчиков приговаривают к исправительным работам. Это приводит к ожесточенному противостоянию их родителей.
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