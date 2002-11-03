В 14 сезоне 2 серии сериала «Симпсоны» очередная попойка Гомера завершается ссорой с домочадцами. Осознав собственную ошибку, Мардж решает предоставить супругу небольшой отдых и отправляет его в музыкальный лагерь рок-н-ролла.
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