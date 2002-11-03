В 14 сезоне 15 серии сериала «Симпсоны» в руках у Гомера оказывается книга по бизнес-треннингу. Но следование советам не помогает сотруднику АЭС продвинуться по службе. Все меняется, когда Симпсон узнает тайну мистера Бернса.
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