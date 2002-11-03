В 14 сезоне 13 серии сериала «Симпсоны» одинокий Фландерс знакомится с популярной кинозвездой Сарой Слоан, приехавшей в Спрингфилд на гастроли. Между ними завязывается любовный роман, но следующие по пятам журналисты превращают жизнь Неда в кошмар.
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